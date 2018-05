Millised on Tallinna Sadama aktsia soetamisega seotud riskid?

Rene Ilves kinnitas eile Äripäevale, et tema oma raha Tallinna Sadamasse ei paiguta. „Ma pole kindel, et soovin omada tükki ettevõttest, kus omavad absoluutset võimu Kadri Simson ja Urve Palo,“ sõnas ta.

Riigikogu majanduskomisjoni aseesimees Toomas Kivimägi möönis , et ei või iial teada, mida ja kellele soovitakse taas tasuta jagada – aga see toimuks siis juba väikeaktsionäride arvel.

Samas hinnatakse Tallinna Sadamat võimalikuks heaks dividendiaktsiaks.

Riik otsustas tänavu võtta Tallinna Sadamast dividendidena välja kogu senise jaotamata kasumi. Kevadel tõdesid spetsialistid, et selline samm ei ole enne avalikku aktsiaemissiooni tavaline praktika.

Ettevõte on teatanud, et edaspidi plaanitakse kahel järgmisel aastal aktsionäridele netodividende maksta vähemalt 30 miljonit eurot aastas ning pärast seda vähemalt 70 protsenti puhaskasumist.

Samas ei saa sellele kuidagi kindel olla. Nagu tunnistab ka ettevõte emissiooniprospektis, et tulevaste dividendide maksmise aeg ja summa sõltub kontserni hetke ja tulevasest finantsseisundist, tulemustest, kapitalinõuetest, likviidsusvajadustest ja muudest asjaoludest, samuti tütarühingute võimest maksta dividende, kontserni kapitalivajadustest, finantstulemustest ja valitsevatest kapitalituru tingimustest. „Kuivõrd Eesti õiguse kohaselt otsustab dividendide maksmise aktsionäride üldkoosolek, ei saa äriühing) tagada, et dividende tulevikus makstakse või kui dividende makstakse, siis millises summas,“ tõdetakse prospektis.