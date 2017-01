Reedel kui Donald Trump vannutati USA presidendiks, ilmusid Valge Maja kodulehele tema majanduslubadused.

President Donald Trumpi poliitika eesmärgiks on saavutada nelja protsendine majanduskasv. See oli valimiskampaania ajal majanduskasvu lubaduse vahemiku suurim number. Siis lubati võtta eesmärgiks 3,5-4 protsendine majanduskasv. Rahandusministri kohale saav Steven Mnuchin ütles neljapäeval, et USA peaks suutma jätkusuutlikult kasvada 3-4 protsenti aastas.

„Et saada majandus õigele rajale, on president Trump teatanud plaanist luua USAs kümne aastaga 25 miljonit uut töökohta ja saavutada nelja protsendine majanduskasv,” seisab kodulehel, kirjutab Bloomberg. Strateegia näeb ette ka maksumäärade langetamist ja vähem regulatsiooni.

Lisaks leiab sealt valimiste aegse lubaduse hakata välja tõmbuma Vaikse ookeani maade kaubandusleppest. Mistahes uued kaubanduslepped peavad olema ameeriklastest töötajate huvides. Samuti lubab ta läbirääkida Mehhiko ja Kanadaga NAFTA-leppe.

Alates majanduslangusest 2009. aastal on USA majandus kasvanud keskmiselt 2,1 protsenti aastas. Ökonomistide hinnangul kasvab USA majandus nii tänavu kui tuleval aastal 2,3 protsenti. Viimati kasvas terve aasta USA majandus neli protsenti 2000. aastal.

Ökonomistid on skeptilised, et majandus suudab kasvada jätkusuutlikult neli protsenti aastas. USA keskpanga hinnangul on USA pikajaajaline majanduskasvu potentsiaal 1,8 protsenti.