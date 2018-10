Millised oskused peavad inimestel olema, et tuleviku megaprojektides osaleda?

Avakaevandamise asjatundjad - Rail Balticu raudteetrassi ehitamise peatne algus toob kaasa suure vajaduse looduslike materjalide kaevandamise järele nii raudteetammi kui rööbastee aluse ballastkihi tarvis. See tähendab, et Eestil tuleb keskkonnasäästlikult ja efektiivselt kaevandada ning töödelda palju erineva kvaliteediga looduslikke ehitusmaterjale, mis tingib suure vajaduse insenerteadmistega avakaevandajate koolitamise järele.

Maavara töötlemise, rikastamise ning väärindamise spetsialistid - lisaks avamaa kaevandamisele muutub Rail Balticu projektiga oluliseks ka maavarade töötlemise, rikastamise ning väärindamise võimekus. See tähendab, et lisaks sadu kilomeetreid pika raudtee ehitamiseks vajalikule kruusale ja killustikule on tarvis leida parimad lahendused ka maastiku muutuva reljeefiga kaasnevatele väljakutsetele.

Allmaa-rajatiste projekteerijad ja ehitajad - kuigi Tallinn-Helsingi tunneli ehitus on täna veel arutelude faasis, on tegemist maailma transpordivaldkonna muutuste valguses aina realistlikuma projektiga. Trass hakkab asuma veelgi sügavamal maa all kui meie põlevkivikaevandused. Tallinn-Helsingi tunnelist saab kindlasti üks Eesti mäeteaduse tippsaavutusi, sest asume seda kaevama oluliselt sügavamalt ja oluliselt suuremalt, kui kõik Eesti senised kaevandused mahult kokku on olnud.

Nii oma kilometraažilt kui ka kaevemahtude poolest tõeliste megaprojektide realiseerumine tähendab seda, et juba täna tuleb koolitada tugevaid geolooge ja mäeinsenere, kes suudaksid vajalikke allmaarajatisi reaalselt projekteerida ja ehitada - sh teostada läbindamist, toestamist, mäerõhu juhtimist, puur-lõhketöid, tuulutust, veekõrvaldust ja transporti.

Tulevaste megaprojektide spetsialistide koolitamiseks avas TalTechi geoloogia instituut juba eelmisel aastal uue maapõueressursside eriala, kus tänavu sügisel alustas teine kursus õpilasi. Nii ehitusgeoloogilised arendusprojektid kui ka mäetööstuse tehnoloogia on täna jõudnud tasemele, kus kaeveplaanid pannakse suures osas paika IT abil ning töö teostamine toimub tihti eelprogrammeeritud seadmetega - seetõttu vajab töö maavaradega üha enam just infotehnoloogiaga seotud teadmisi ja sellele keskendutakse ka uues maapõueressursside õppes.