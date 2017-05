Millised suurfirmad langesid küberrünnaku ohvriks?

Reede õhtul alanud küberrünnakute laine terroriseeris kokku enam kui sadat riiki ja mitmeid firmasid. Kuigi paljud rünnakuga kahjustatud arvutisüsteemid on taastatud, siis rünnaku korraldanud häkkerid on ikka veel vabaduses.

Häkkerite korraldatud rünnakus kasutati USA luureagentuurilt NSA varastatud tarkvara, millega murti sisse haiglatesse, ülikoolidesse, valitsustesse ning nõuti lunaraha süsteemide taastamise eest.

Kokku toimus küberkaitsefima Avasti hinnangul 75 000 rünnakut ning iga süsteemi taastamise eest nõuti 300 kuni 600 dollarit, vahenas CNN.

Küberrünnakute suured rahvusvahelised ohvrid

Üks rünnaku ohvritest oli kullerigigant FedEx, kes teatas, et ettevõttel tekkis probleeme Windowsi pahavaraga ja nad töötavad probleemi lahendamise kallal.

Nissan teatas, et osad ettevõtte harud langesid rünnaku alla, kuid see ei mõjuta ettevõtte äritegevust.

Saksamaal langes ohvriks raudteefirma Deutsche Bahn, kes teatas, et rünnaku tõttu said kannatada rongiaegu näitavad tablood ning osad piltimüügi süsteemid.

Venemaa keskpank teatas, et ettevõttes avastati hulk e-maile, millel polnud kindlat adressaati. Panga küberjulgeoleku juhtide sõnul ei kahjustanud rünnak panga tööd.

Seotud lood: Globaalne küberrünnak peatas Nissani autotootmise

Vene Raudtee sai küll rünnakus kannatada, kuid riiklik meedia teatas, et probleem lahendati koheselt. Raudtee teatas, et viirus on lokaliseeritud ning tehniline meeskond tegeleb selle hävitamisega.

Loe veel

Venemaa siseministeeriumis sai kannatada ligikaudu 1000 arvutit ning ametlike teadete kohaselt töötatakse süsteemide taastamise nimel.

Vene telekommunikatsioonifima Megafoni esindaja ütles, et rünnak mõjutas kõiki kõnekeskusi, kuid mitte ettevõtte ühendusvõrku ning olukord on kontrolli all.

Hispaania telekomettevõte Telefónica puhul mõjutas rünnak väheseid arvuteid ega avalikustanud klientide infot.

Inglismaal oli suureks kannatajaks tervishoiusüsteem, milles langesid rünnaku ohvriks kuus eri ettevõtet.