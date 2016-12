Valuutaturgudel oli tänavu suurte sündmustega aasta. Mõnigi valuuta oli vabalanguses.

Egiptuse nael kukkus aastaga 59 protsenti. Novembris otsustas Egiptus lasta valuuta vabalt kõikuma. See peaks aitama riigil välja tulla sügavast majanduskriisist ja kindlustama IMFilt abilaenu. Hetkega kukkus Egiptuse nael dollari vastu 48 protsenti, kuid sellega kukkumine ei piirdunud, mistõttu aastaseks kukkumiseks kujunes 59 protsenti, kirjutab CNN.

Nigeeria naira devalveerus 37 protsenti. Nigeeriat rõhus odav nafta, mis pani naira surve alla. Mõni ime, kuna 70 protsenti valitsuse tuludest tuleb naftast. Majandust kiusasid ka terroristide sagedased rünnakud, kelle sihtmärgiks oli ka naftatööstus.

Türgi liir kaotas 18 protsenti oma väärtusest USA dollari vastu. Juulis kui Türgis toimus ebaõnnestunud sõjaväelise riigipöörde katse, kukkus liir kuus protsenti. Langus jätkus teisel poolaastal, kuna reitinguagentuurid S&P ja Moody’s langetasid riigi krediidireitingu rämpsu tasemele.

Argentina peeso langes aastaga 17 protsenti. Lõuna-Ameerika teisele majandusele oli 2016. aasta raske. Kuigi võtmetähtsusega reformid suurendasid lootuseid majanduse kasvuteele pöördumiseks, kahanes IMFi prognoosi kohaselt majandus 2016. aastal 1,8 protsenti. Reaalpalgad vähenesid ja inflatsioon jõudis ligi 40 protsendini.

Juunikuine rahvahääletus pani Briti naela kukkuma. Investorid muutusid närviliseks brexiti mõju pärast majandusele ning naelast sai põhiohver, mis odavnes USA dollari vastu 17 protsenti. Juulis võttis naelsterling korraks maailma halvima valuuta tiitli. Oktoobris kukkus nael dollari vastu 31-aasta madalamale tasemele 1,22 dollarile. Referendumipäeval sai veel naela eest 1,50 dollarit.

Sama suure kukumise kui Briti nael tegi ka Mehhiko peeso. See valuuta sai löögi Donald Trumpi presidendikampaanias ja valimisvõidu tõttu. Trumpi kaubanduse- ja immigratsioonivastased sõnavõtud surusid valuuta 17 protsenti odavamaks. Valuuta kaitsmiseks tõstis keskpank novembris intressi.

Ja Venezuela bolivar on tõeline küsimärk. Ametlikust kursist ei maksa rääkida. Venezuela kannatab ekstreeme majandussurutise käes. Toidupuudus on tavaline ja ravimite puudus ei tule üllatusena. IMF prognoosis, et tuleval aastal ulatub inflatsioon 1660 protsendini. Dolartoday.comi andmetel kukkus bolivar tänavu USA dollari vastu 71 protsenti.