Millist hoiust on kasulikum avada?

Just selline küsimus tekib tarbijal hoiuse valimisel kõige sagedamini. Sellepärast otsustas hoiu-laenuühistu ERIAL oma hoiuste liike põhjalikumalt kirjeldada.

On olemas neli erinevat hoiust, mille hulgast saab tarbija oma rahalistele eelistustele ja tingimustele tuginedes endale sobiva valida. Allpool kirjeldab hoiu-laenuühistu ERIAL oma nelja hoiust.

Usaldusväärsed kõrge intressiga hoiused

Pikaajaline hoius – 12% aastas

Pikaajalist hoiust hoiustatakse alates 12 kuust kuni 10 aastani.

Selle hoiuse puhul ei ole võimalik teha teatud tehinguid, näiteks ei saa hoiusummat suurendada ega intresse või hoiusummat osaliselt välja võtta. Hoius sobib neile, kes soovivad koguda suuremat rahasummat. Reeglina on sellel hoiusel kõige kõrgemad intressid.

Täieliku intressimäära saamiseks peab hoius jääma hoiu-laenuühistusse lepingu lõpuni, sest sellise hoiuse puhul makstakse kogunenud intressid välja lepingu lõppedes.

Kogumishoius – 11% aastas

Kogumishoiust hoiustatakse alates 12 kuust kuni 15 aastani.

Hoiuse tingimused võimaldavad hoiusele igal ajal sissemakseid teha. See variant sobib neile, kes soovivad teenida suuremat rahasummat hoiusele regulaarselt sissemakseid tehes. Seejuures ei ole võimalik teha teatud tehinguid, näiteks hoiusummat või intresse osaliselt välja võtta. Täieliku intressimäära saamiseks peab hoius jääma hoiu-laenuühistusse lepingu lõpuni, sest sellise hoiuse puhul arvutatakse intressid iga sissemaksega ümber ning makstakse välja alles lepingu lõppedes.

Tähtajaline hoius – 10% aastas

Tähtajalist hoiust hoiustatakse alates 12 kuust kuni 20 aastani.

Selle hoiuse kehtivuse ajal ei ole võimalik teha teatud tehinguid, näiteks lisasissemakseid hoiusummale või hoiusummat osaliselt välja võtta. Sõltuvalt hoiuse intresside väljamaksmise tingimustest, sobib hoius neile, kes soovivad saada regulaarset sissetulekut.

Arveldushoius – 9% aastas

Arveldushoiust hoiustatakse alates 12 kuust kuni 20 aastani.

Seda hoiust nimetatakse ka universaalseks hoiuseks. See võimaldab kliendil paremini hallata oma säästusid, hoides tehingutel silma peal. Arveldushoius võib olla ka tarbimishoius. See tähendab, et hoiusel saab raha liigutada mis tahes ajal ja mis tahes summas. Hoiuse intressimäär arvutatakse iga sisse- ja väljamakse tegemisel ümber.

Selle hoiuse puhul on intresside või osalise põhisumma väljamakse võimalik vaid kord kuus. Hoius sobib neile, kes soovivad saada regulaarset sissetulekut.

ERIAL

Kuidas hoiu-laenuühistu töötab?

Hoiu-laenuühistu ERIAL on finantskooperatiiv, mis kuulub selle liikmetele. Kooperatiivi tegevus on suunatud vastastikuse finantsabi süsteemi korraldamisele: osadelt liikmetelt võetakse vastu hoiused, mida seejärel kasutatakse teistele laenude andmiseks. Kooperatiivi teenuseid on õigus kasutada üksnes selle liikmetel.

Hoiu-laenuühistu ERIAL antud laenude tagasimaksmise tagamiseks kasutatavad põhimõtted:

kinnisvara hüpoteek (hoonestatud kinnisvara, korteriomand, ehitusõigus);

tähtajaline hoius tagatisena;

kommertspant laenusaaja põhivarale või muule vallasvarale;

sõiduki registerpant;

era- või juriidilise isiku käendus;

muud aktsepteeritavad tagatised.





ERIAL-i investeerimisstrateegia

Hoiu-laenuühistu ERIAL pakub Eesti suurimat hoiuseintressi ehk 12% aastas. Sageli küsitakse meilt, kuidas on võimalik pakkuda nii suurt intressi. See on võimalik tänu meie investeerimisstrateegiale, mis toetub analüüsile ja riskide hindamisele. Just seetõttu saab ERIAL oma klientidele nii suurt intressi pakkuda.

ERIAL-i investeerimise põhisuunad – millesse investeerib hoiu-laenuühistu ERIAL?

ERIAL teeb usaldusväärseid investeeringuid, paigutades raha aktivatesse, mis tagavad vahendite säilimise ja suure tootluse.

Investeeringud elamutesse ja ärikinnisvarasse

Ost

Müük

Ehitus

Krediidi andmine

Väikelaen

Laenud auto tagatisel

Laenud kinnisvara tagatisel

Transpordivahendite liising

Eluasemelaen

Faktooring ERIAL

ERIAL – uut tüüpi hoiu-laenuühistu

Jah, see on just nimelt nii – ERIAL on uut tüüpi hoiu-laenuühistu! Eesti on maailmas tuntud tänu oma infotehnoloogia lahendustele ning just seepärast iseloomustatakse Eestit e-riigina. ERIAL püüab järgida infotehnoloogia valdkonna suundumusi. Erinevalt kõigist tuntud hoiu-laenuühistute tööpõhimõtetest saab ERIAL-i teenuseid kasutada nüüd peale esinduste ka kaugteel internetis mugava elektroonilise iseteeninduskeskkonna kaudu. Seega saab kõiki ERIAL-i teenuseid ja finantstooteid tarbida kodust lahkumata veebilehel www.erial.ee, kasutades ID-kaarti või Mobiil-ID-d.

Edaspidi on kõik uued teenused ja finantstooted, mida ERIAL planeerib pakkuda, elektroonilise iseteeninduskeskkonna kaudu klientidele kohe kättesaadavad. Tuletame meelde, et meie teenuste kasutamiseks peab olema hoiu-laenuühistu liige. Selleks on vaja registreerida end lihtsalt veebilehel www.erial.ee või meie filiaalis.

Kuidas saada kliendiks ja astuda ühingu liikmeks?

Hoiu-laenuühistu ERIAL liikmeks saamiseks tuleb teha kolm lihtsat sammu.

Samm 1: registreerimine. Seda saab teha veebilehel www.erial.ee või meie esinduses kohapeal. Kaasas peab olema pass või ID-kaart.

Esinduste aadressid:

Suur-Ameerika 12, Tallinn 10122 (1. korrus / eraldi sissepääs tänavalt);

Tornimäe 5, Tallinn 10145 (1. korrus / eraldi sissepääs tänavalt).

Taotluse käsitlemine toimub online-režiimis. Süsteem töötleb informatsiooni ja teeb kindlaks, kas taotleja võib saada hoiu-laenuühistu liikmeks.

Samm 2: sisseastumismaksu tasumine. See on ühekordne maks. Füüsilistele ja juriidilistele isikutele on sisseastumismaks 9 eurot.

Samm 3: sisseastumise osamaksu tasumine. Selle minimaalsuurus on füüsilistele ja juriidilistele isikutele 30 eurot.

Kes võivad saada hoiu-laenuühistu kliendiks ja astuda selle liikmeks?

Täisealised füüsilised isikud, kes elavad alaliselt Eestis või omavad Eestis kinnisvara.

Eestis registreeritud juriidilised isikud.

Milliseid eeliseid annab hoiu-laenuühistu liikmeks olemine?

Hoiuse omamine ja kõige kasulikumate intresside saamine hoiuselt.

Laenu saamine soodsatel tingimustel.

Ühistu muude teenuste kasutamine.

Hoiu-laenuühistu kasumist osa saamine, sest osamaks on investeering, mis toob igal aastal dividende. ERIAL

Miks ühineda?

Säilitamine ja suurendamine

Investeerimata raha odavneb inflatsiooni tõttu iga aastaga. See tähendab, et sama summa eest saate mõne aja pärast osta vähem kaupu ja teenuseid kui praegu. Sel juhul öeldakse, et möödunud aja jooksul on raha ostujõud vähenenud ja raha on odavnenud ehk kaotanud osa oma reaalsest väärtusest. Hoiu-laenuühistu ERIAL on valmis pakkuma oma klientidele paindlikke ja Eesti turul kõige atraktiivsemaid hoiuste intressimäärasid, mis kompenseerib inflatsiooni, annab suurepärase lisasissetuleku ja reaalse rahateenimise võimaluse.

Finantseerimine

Ärgem unustagem ka seda, et ERIAL-i hoiu-laenuühistu klientidel ja liikmetel on võimalus soodsatel tingimustel laenu saada.

Lisainformatsiooni jaoks helistage ERIAL-i klienditoe telefonile (+372) 668 4210.

Hoiu-laenuühistu ERIAL esindused

Suur-Ameerika 12 (1. korrus), Tallinn 10122

E-R 10.00-18.00

(+372) 615 0072

klienditugi@erial.ee

Tornimäe 5 (1. korrus), Tallinn 10145

E-R 10.00-18.00

(+372) 668 4210

klienditugi@erial.ee