Millist maailmakorda soovivad luua Vladimir Putin ja Donald Trump?

Sellest perspektiivist on Putini toetajad Venemaal ning Trumpi fännid Ameerikas ideoloogilised liitlased, kes töötavad koos, et püünele seada sama loogika alusel tegutsevaid erakondi Euroopas ning toetavad liidreid Israeli Benjamin Netanyahust Filipiinide Rodrigo Duterteni, kellele on samad meetodid ning väärtused mokkamööda. Nad lükkavad vaba ajakirjanduse ning põhimõtted õigusriigist eemale, eelistades lojaalseid kohtunikke ja taltsutatud meediat. Nad tõstavad sümbolismi sisukatest plaanidest ettepoole ning valitsevad traditsiooni, natsionalismi ning etnilise puhtuse tähe all. Selline autoritaarne patriarhaaline ideoloogia eitab igasuguseid oma suure liidri suunas riigi seest- või väljastpoolt tulevaid piiranguid.

Trump ja Putin toetavad tagasipöördumist riigi absoluutse suveräänsuse ajastusse. Nad haagiksid ennast riikidevahelistest ning riigiülestest organisatsioonidest lahti ning naaseks multipolaarse "suurvõimude" poliitika juurde, kus liitlased vahetuvad ning on alati tehingupõhised. Nagu Trump on öelnud, Ameerika liitlased saavad olla vaenlased ühtedesse ning sõbrad teistesse asjadesse puutudes, asetamata lojaalsust ilusate väärtuste nagu liberaalse demokraatia toetamise katuse alla. Eelkõige aga poleks riigid allutatud globaalset mõõtu diktaatidele, kuidas nad peaks inimesi enda piiride sees kohtlema, nad kontrolliks ja kaitseks "rahvuslikku puhtust" enda poolt välja mõeldud definitsiooni järgi.

Sellisest lähtekohast vaadates on NATO ja Euroopa Liit väljakannatamatud näited "liberaalsest rahvusvahelisest korrast", mis on üles ehitatud toetamaks hulka Inimõiguste ülddeklaratsioonis paika pandud anti-natsionalistlikke väärtusi. NATO loonud Põhja-Atlandi lepingu preambul sätestab, et allakirjutanutel on usku universaalsetesse printsiipidesse, nagu demokraatia, isikuvabaduse ja seaduse ülimuslikkusesse. Sarnaselt deklareerib EL, et liitu kuulumise eelduseks on "fundamentaalsed väärtused" nagu austus inimväärikusse ja -õigustesse, vabadusse, demokraatiasse ning võrdsusesse seaduse ees. Tuleb tähele panna, et ei räägita mitte rahvuslikust, vaid inimväärikusest ja -õigustest.

Endisel CIA direktoril John Brennanil võib olla õigus, et Putinil on sahtlis midagi Trumpi kompromiteerivat. Samas tänasele rahvusvahelisele korrale vastuhakk ei nõua tagamaadeks spiooniromaani tegevustikku, Vabariiklaste erakonna paremradikaalne tiib on juba aastakümneid ÜRO vastu sõna võtnud. Trump viib nende vaated lihtsalt peavoolu. 2017. aasta uuringus tuli välja, et enam kui pooled vabariiklased arvavad, et Venemaa ja Ameerika peaksid rohkem koostööd tegema. Seda on vähem kui 20 protsenti rahvastikust, ent nemad on "Ameerika esimesena!" loosungi saadikud, uue maailma võltsarhitektid. Ning nemad ulatavad käe Suurbritannia esimesena, Ungari esimesena, Prantsusmaa või Israel esimesena karjujatele ning mujale, kust iganes nad rahvuslasi leiavad. Nad tahavad tagasi pöörduda 19. sajandi reeglite juurde ja miks mitte? Teise Maailmasõja järgne maailmakord on ainult 70 aastat vana – multipolaarse diplomaatia kontekstis vaid vilgatus.