Milliste Eesti investorite vahel jaguneb Nelja Energia müügist saadav 66,5 miljonit eurot?

Nelja Energia müügist saadav Eesti investorite osa on 66,5 miljonit eurot müügisummast.

See summa jaguneb järgnevate investorite vahel:

Vestman Energia AS omanik Aivar Berzini ettevõte kuulub Vestman Gruppi, mis tegeleb ka finantseerimise, metsanduse, põllunduse, metsakinnistute ja põllumaade ostu ja põllumaade rendiga. Nende osa tehingust on 12,6 miljonit eurot.

Hansapanga asutajale Hannes Tamjärve ettevõtte HTB Investeeringute OÜ osa on seitse miljonit eurot.

Ivard OÜ asutaja ja juhatuse liige Peeter Mänd on lisaks mitme ettevõttega seotud. Ta on Kreme Investeeringud osanik ning Vigrelle aktsionär. Samuti Eften Capitali nõukogu liige, Betoonimeistri nõukogu esimees ja Laatre Piima nõukogu liige. Ivard OÜ osa Nelja Energia müügitehingust on 15,6 miljonit eurot.

Hansapanga asutajale Jüri Mõisale kuuluva JMB Investeeringute OÜ osa on 11,5 miljonit eurot.

Nelja Energia juhtkondakuuluva Kalle Kiigske ettevõte Atradius OÜ osa on 6,9 miljonit eurot. Sama suur on ka Nelja Energia juhatuse esimehe Martin Kruusi ettevõte Solarcom OÜ osa.

Nelja Skype'i asutanud inseneri investeerimisfirma Ambient Sound Investments OÜ jagu on 4,3 miljonit eurot.

Investeerimisettevõtte United Partners Investments OÜ osa on 0,8 miljonit eurot ning Raivo ja Marilin Heina Kakssada Kakskümmend Volti OÜ peaks tehingust saama 0,4 miljonit eurot.