Milliste levinud pettustega puutuvad kokku Eesti ettevõtted?

Samas on ka tänavu mitmed Eesti ettevõtted kannatanud petukirjade tõttu, mille autorid kasutasid mainekate ettevõtete nimesid ja edastasid e-kirju selle sarnaselt e-postiaadressilt, mille puhul on .com asemel näiteks .co.uk või .net, kasutades e-kirja jaluses ka õige ettevõtte logo.

Äriprobleemide varjamine

Kodumaistel eksportijatel tekib paratamatult ärisuhteid ka välispartneritega, kelle kauni brändi taga on tegelikult äriraskustesse sattunud firma.

“Ettevõtte omanikud võivad olla vahetunud, võtmeisikud lahkunud ning isegi kui finantsseis tundub graafikul hea, võib tegelik olukord olla äärmiselt kriitiline,” selgitab Rukholm.

“Isegi sellises olukorras, kus müügi tegemisel küsitakse ostjalt osalist ettemaksu 50% ulatuses, on ettevõtjad pidanud kannatama kahjusid. Nii näiteks puudusid pahatahtliku ja ettekavatsetud lähenemisega ostjal Eesti müüja kauba osas igasugused vastuväited, samas lõpetati järsult ettevõtte majandustegevus ning välditi igasugust kontakti nii inkasso kui ka muude instantsidega,” toob Rukholm näite konkreetsest juhtumist.

Kuidas pettust ära tunda?

Kuigi välispartner võib esmapilgul tunduda väga soliidne, tasub pöörata olulist tähelepanu ettevõtte taustauuringule.

“Alustada tasuks lihtsast internetiotsingust, uurides nii ettevõtte kui ka kontaktisiku ja sealhulgas tema kontaktandmete tausta. Samas oleks väga kasulik uurida ettevõtte varasemaid tehinguid ja nende tausta ning arvestada geograafilise ja poliitilise ärikeskkonnaga, kus ostja tegutseb,” ütleb Rukholm.

“Tänu aastate jooksul välja töötatud põhjalikule analüütikale, mida toetavad andmebaasid ja info rahvusvahelistes võrgustikes, saame erinevate ettevõtete taustainfot süvitsi uurida ning kahtluse korral ettevõtteid juba varakult hoiatada.

On arusaadav, et igal ettevõttel endal ei pruugigi olla võimalusi sellist taustauuringut ise läbi viia, aga seetõttu võibki taolise töö jätta valdkonna ekspertidele,” selgitab Rukholm.

KredEx Krediidikindlustus on ainus eestimaine krediidiriskide kindlustusettevõte Eestis, mis pakub eksportijatele võimalust kindlustada laekumata arvetest tulenevate kahjude vastu.