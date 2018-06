Milrem Robotics allkirjastas koostööleppe Prantsuse suurima kaitsetööstusega

Prantsusmaa suurim kaitsetööstus Nexter ning Milrem Robotics sõlmisid täna alanud Euroopa suurimal kaitsetehnikamessil Eurosatory koostööleppe mehitamata lahingusüsteemide arendamiseks.

Lepingu raames luuakse Milrem Roboticsi arendatud mehitamata roomiksõiduki THeMIS ning Nexteri erinevate relva- ja jälgimissüsteemide baasil uusi tooteid, mida turustatakse klientidele üle maailma.

Koostöö raames arendatakse ka sõidukite autonoomsust, et muuta need lahinguväljal võimalikult isetoimivaks ning vähest operaatori sekkumist vajavaks tööriistaks.

"Milrem Roboticsi jaoks on koostöö Nexteriga väga tähtis areng. See on hea näide ülepiirilisest koostööst Euroopas, mille käigus pannakse kokku kahe ettevõtte tugevused ning luuakse erakordseid lahingusüsteeme,“ sõnas Milrem Roboticsi juht Kuldar Väärsi.

Koostöölepe allkirjastati Eurosatory messil, kus avalikustati ka ettevõtete esimene ühine toode – OPTIO-X20, mis põhineb Milrem Roboticsi THeMISel ning Nexteri 20mm raskekuulipildujat kandval kaugjuhitaval relvasüsteemil ARX20.

Väärsi sõnul on tegemist on ainulaadse arendusega, mis suurendab sõdurite võimekust ning Milrem Roboticsil on hea meel sellest projektist osta võtta.