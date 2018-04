Milrem Robotics hakkab uue ärisuunana pakkuma tootearenduse teenust

Mehitamata maismaasõidukite tootja ning tarkade robotlahenduste arendaja Milrem Robotics alustas kampaaniat 15-20 inseneri värbamiseks ning hakkab uue ärisuunana pakkuma tootearenduse teenust, teatas ettevõte.

„Keskendume keerulisematele projektidele, kus saame rakendada laiemat kompetentsi mehaanikast tehisintellektini,“ kirjeldas ettevõtte juht Kuldar Väärsi uut ärisuunda. „Alustame projekti nõuete analüüsimisest ja kontseptsiooni arendusest, arendame välja süsteemi, prototüübime selle ning lõpetame testimise ja hindamisega,“ lisas ta.

Ettevõttel on juba täitmisel lepingud, mis sõlmitud Eestist ja USAst pärit klientidega. Tootearenduse müük toimub Milrem Engineering kaubamärgi alt.

„Eesmärk on olemasolevat kompetentsi ära kasutada ning oluliselt kasvada. Juba sel aastal otsime meeskonda juurde 15-20 inseneri,“ sõnas Väärsi. Hetkel töötab ettevõttes 41 inimest.

Milrem Robotics on paremini tuntud kui mehitamata tarkade lahingsüsteemide tootja. Ettevõtte põhitoode on mehitamata maismaasõiduk THeMIS, mis võib lahinguväljal täita väga erinevaid ülesandeid. THeMIS saab transportida sõdurite varustust, ent sellele saab integreerida ka keerukaid relvasüsteeme.