Sotsiaalministeeriumi selgitusel ei nõua alkoholireklaami piirangud käitlejate sotsiaalmeediakontode sulgemist. Multipakendite soodustused olid juba varasemalt keelatud, kuid seadusest mindi mööda kuuspaki-laadsete toodetega.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Triinu Täht selgitas eile valitsuse esitatud alkoholi- ja reklaamiseaduste muutmise eelnõud, mis lisaks varasematele alkoholireklaami piirangutele keelab alkoholireklaami sotsiaalmeedias.

Täht selgitas, et piirangu tõttu ei pea tootjad oma sotsiaalmeedia kontosid sulgema. "Alkoholikäitleja kodulehele, sealhulgas ka tema omanduses olevale sotsiaalmeedia kontole, teeb eelnõu erandi. See tähendab, et seal on reklaamiseaduse nõuetele vastav reklaam jätkuvalt lubatud. Sotsiaalmeedias on keelatud korraldada tarbijamänge ja tellida tasulist reklaami."

"Soome on reguleerinud alkoholireklaami sotsiaalmeedias edukalt juba 2015. aastast. Kuigi iga uue seaduse rakendamisel võib ette tulla takistusi, siis tarbijakaitseamet menetleb juba praegu selliseid kaebusi, kus reklaamiseadust rikkuv reklaam on jõudnud tarbijani sotsiaalmeedia vahendusel. Sotsiaalmeedia pole iseenesest muud kui keskkond," ütles ta.

Tähe sõnul peab reklaamiseaduse kohaselt peab reklaamist olema võimalik aru saada, kes on reklaami tellinud. "Seega saab järelevalveorgan anda tellijale märku, et reklaam võib olla seadusega vastuolus. Järelevalve sotsiaalmeedias on valdavalt kaebuspõhine, samamoodi nagu ka ülejäänud reklaamiseaduse puhul."

Multipakendite allahindluse keeld on ammu seaduses, kuid sellest on seni mööda mindud

Eelnõus on esitatud piirangute hulgas on ka see, et alkohoolse joogi multipakendi ostmine ei tohi olla soodsam kui üksiku joogi ostmine. "Riik ei kontrolli ega kehtesta hindu, vaid sätestab, et sama pudel või purk ei tohi kuuspakis maksta vähem kui üksikuna," ütles Täht.

"Keeld teha alkoholi koguste pealt allahindlust on reklaamiseaduses sätestatud juba varem. Kuna aga näiteks ühte õllepurki ja samadest õllepurkidest moodustatud kuuspakki või 24-st kohvrit käsitatakse eraldi toodetena, on seaduse mõttest seni mööda mindud, jäädes formaalselt küll seaduse piiridesse," selgitas ta.