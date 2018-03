Ministeerium ei ole nõus: Reformierakond soovib alkoaktsiisi tagasi keerata, Tõniste seda teha ei soovi

Foto: Ago Tammik

Reformierakonna fraktsioon algatas eelnõu, millega soovitakse taastada enne 2017. aasta juulit kehtinud alkoholi aktsiisimäärad. Rahandusminister Toomas Tõniste vastas eile, miks ministeerium eelnõud ei toeta. Üheks oluliseks osaks on see, et sellega taastataks ka lahja alkoholi suurem erikohtlemine.