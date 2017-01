Rahandusministeeriumi sõnul võimaldab seadus eemaldada Facio-sugused skeemitajad riigihangetelt, kuid vaidlustuste hirmus võimalust ei rakendata.

Riito Ehitusel ja Sand Ehitusel on praegu pooleli ühispakkumine Saue valla Laagri lasteaia laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks. Vallavanem Andres Laisk ütles, et vallas käis hulk aega arutelu, kas juriidiliselt on võimalik ühispakkumust riigihankelt kõrvaldada, sest ettevõtete probleemid olid teada. „Meie juristid ei leidnud võimalust, kuidas meie hanketingimuste juures oleks Riito ja Sandi kõrvaldamisel vaidlustest pääsenud.”