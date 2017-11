Ministeerium: kahju, et Neeme Jõgi asus väärika lahkumise asemel pooltõdedega manipuleerima ja kahjustab ettevõtte mainet

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler ja EVR Cargo nõukogu liige Ahti Kuningas ütles, et Neeme Jõgi soovis pidurdada ettevõtte arengut ning kahjustab nüüd oma väidetega EVR Cargo mainet.

Kuningas ütles, et on väga kahju, et Neeme Jõgi on väärika lahkumise asemel asunud pooltõdedega manipuleerima ning jätkab ettevõtte maine ja tegevuse kahjustamist. "Juba see näitab tema sobimatust EVR Cargo nõukogu kohale," ütles ta.

"Näiteks väitis Jõgi täna avalikkusele, et EVR Cargo laen on koalitsioonilepingus ja sellega parandaks Venemaaga majandussuhteid. See on aga absurd, nagu ka paljud teised tema väited - koalitsioonileping on ka avalik, seda saavad kõik järgi kontrollida. Samuti unustab Jõgi kogu aeg ära, et ta ise on oma allkirjaga vagunite äri heaks kiitnud," sõnas ta.

"Inimene, kes oma allkirja tagasi võtab, ei ole usaldusväärne. Nõukogu liikmete ja juhatuse soov oli, et igasugust initsiatiivi kohe maha ei tapetaks, vaid kui on küsimusi ja lahtisi otsi, siis arutame need kõik läbi, teeme vajalikud analüüsid. Kahjuks soovis Jõgi pidurdada ettevõtte arengut," ütles Kuningas.

Nimetamiskomitee ettepanekul kutsuti täna tagasi EVR Cargo nõukogu liige Neeme Jõgi ning uueks nõukogu liikmeks ettevõtja Kuldar Leis. Jõgi nimetati ametisse pool aasta tagasi. "Oleks ma elus teadnud, et ma sellisesse jamasse satun, ei oleks ma kunagi Raasukesele nõusolekut andnud," ütles ta.

Tema sõnul käisid kuulujutud tema tagandamisest juba ammu. Tagandamise põhjuseks oli tema sõnul kriitika EVR Cargo Venemaa vaguniäri kohta.