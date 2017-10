Ministeerium: Läti ei saa kehtestada oma köögiviljadele madalamat maksu

Rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna peaspetsialisti Sirje Pulga kinnitusel ei saa Läti kehtestada madalamat käibemaksu oma riigi toiduainetele ja kõrgemat teise riigi toodetele, vahendab ERR Uudised.

Läti kavatseb tuleva aasta 1. jaanuarist alandada kodumaiste juur- ja puuviljade käibemaksu seniselt 21 protsendilt viiele protsendile. Eesti tootjad kardavad, et ei suuda ühisel turul hinnaga enam konkurentsis püsida.

Rahandusministeeriumi peaspetsialist Sirje Pulk kinnitas ERR-i raadiouudistele, et käibemaksuseadused peavad olema kooskõlas Euroopa Liidu käibemaksu direktiiviga, mille põhiprintsiip on neutraalsuse printsiip.

Pulga sõnul tähendab see muu hulgas ka seda, et sama kaupa peab maksustama ühtemoodi sõltumata sellest, kust see pärit on.

"Kui millelegi kehtestatakse madaldatud maksumäär - toiduainetele põhimõtteliselt võib kehtestada madaldatud maksumäära - ja kui näiteks seda kehtestatakse viis protsenti, siis peab kõiki kartuleid, mida Lätis müüakse, maksustama viie protsendiga," rääkis Pulk.

"Ei saa öelda, et Lätis toodetaval kaubal oleks üks määr ning Leedus ja Eestis toodetaval oleks mingi teine maksumäär. Kui neid samu tooteid müüakse Lätis, siis peab ühesugune maksumäär olema," rõhutas ta.

Seda, et võimalik madalam käibemaksumäär Lätis tooks kaasa sarnase piirikaubanduse kasvu nagu alkoholi puhul, Pulk ei usu.