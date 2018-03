Ministeerium loobus apteegireformi kauaoodatud riskianalüüsiga tegelemast

Riigikogus vastu võetud ravimiseadus, mis kehtestab apteekidele omandipiirangud, millega ravimite hulgimüüjad ei tohi enam apteekide omanikeringi kuuluda, on pälvinud palju kriitikat. Üheks põhjuseks on seaduse vastuvõtmine ilma sellele eelnevalt mõjuanalüüsi koostamata, nagu hea seadusloome tava ette näeb. Sotsiaalministeerium püüdis olukorda päästa tagantjärele riskianalüüsi koostamisega, ent avalikkuse ette see ei jõuagi, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

2015. aastal vastu võetud ravimiseadus, mis näeb ette, et apteegid peavad alates 2020. aastast kuuluma proviisoritele, pälvis veel oma vastuvõtmise aastal konkurentsiametilt valju kriitikat. Amet leidis, et omandipiirang halvendab konkurentsiolukorda. Samuti on konkurentsiamet juhtinud tähelepanu sellele, et apteegireformi pole piisavalt analüüsitud.

Sotsiaalministeerium lubas riskianalüüsi koostada pärast seaduse vastuvõtmist. Ent avalikkusele tutvustati vaid nappi Powerpoint-esitlust.

Kriitikale, et täismahus analüüsi pole avalikkusele kättesaadavaks tehtud, reageeris 27. veebruaril isegi peaminister Jüri Ratas Vikerraadio eetris kõlanud saates „Stuudios on peaminister”: "Ma luban teile, et kui ma siit saatest lahkun, ma palun, et sotsiaalministeerium kogu analüüsi dokumentatsiooni annaks uuesti teile isiklikult välja ja ma küsin seda ka endale."

Loe veel

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse ütleb aga, et peaminister on asjadest valesti aru saanud ning avalikkusel pole analüüsiga tutvumist loota.

Loe pikemalt ERR-ist.