Rahandusministeeriumi ettepanek on muuta ettevõtte sõiduautode erakasutuse maksustamist võrreldes kehtiva korraga lihtsamaks ja efektiivsemaks.

Kehtiv ettevõtte sõiduautode maksustamise regulatsioon ei täida käibemaksu ega tulumaksuseaduses sätestatud erisoodustuse mõttes oma eesmärki, olles ettevõtjale sageli koormav ja võimaldades pahatahtlikul maksukohustuslasel

andmetega manipuleerida.

Riigi seisukohast kõige suurema maksuriskiga sõiduautode osas võimaldatakse pidada detailset arvestust ja/või kasutada muud maksuhalduri aktsepteeritud tõendamisviisi erasõitude puudumise kohta.

Kõikidele, üksnes ettevõtluses või avalikus sektoris ametisõitudeks kasutatavatele autodele on plaan anda tavanumbrimärkidest erinevat värvi numbrimärk.

Erisoodustuse lihtsa arvestuse tagamiseks teeme ettepaneku kaotada sõidupäevikud käibemaksuseaduse mõttes segakasutuses sõiduautode puhul täielikult. Uueks erisoodustuse maksualuseks on meie ettepanekul 1,96 eurot kilovati kohta, mis väheneb 25% võrra, kui sõiduauto on üle viie aasta vana.

Oluline pole mitte see, kui suures mahus tööandja autot tegelikult kasutati, vaid see, et töötajale on antud võimalus tööandja autot isiklikul otstarbel kasutada, kuna segakasutuse puhul enam sõitude arvestust ei peeta. Ühtlasi muutub see ainukeseks võimaluseks erisoodustust deklareerida ja sellelt maksu tasuda, kui sõiduauto on segakasutuses.

Sõiduautodest valdava enamuse jaoks muutub uus kuumäär senisest soodsamaks, maksukohustuse täitmine lihtsustub ning ettevõtjate halduskoormus väheneb.