Ministeerium pakendiaktsiisist: ettevõtjad on nutikad, küll nad leiavad lahenduse

Foto on illustratiivne. Foto: Andres Putting

Tänane Ärileht kirjutas, et kuigi rahandusministeerium tunnistab, et Eestis pole probleemiks ülepakendamine ning tootja surub arvatavasti uue pakendiaktsiisi eest tasumise ikka tarbija kaela, ollakse ka veendunud, et tarbijale pole see "kontimurdev lisakulu" ning "küll ettevõtjad aktsiisi enda kasuks pööravad".