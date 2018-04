Ministeerium: rahavarude hoidmine on riigile pigem kulu kui tulu

Presidendi majandusnõunik Heido Vitsur ütles ERR-ile, et reservide kahanemine ei ole iseenesest ohtlik, kuid samas pole ka arusaadav, miks peaksid need kahanema hea majandusliku arengu ajal - oleks loomulik, kui need praegu kasvaksid.

Haigekassa reservis on 216 miljonit eurot, töötukassa reservi maht on aga 794 miljonit eurot. Vitsur märkis, et riik käsitleb juba üsna pikka aega kõiki oma reserve koos ning leiab, et nendega võib suhteliselt paindlikult toimida ja nende suurust paindlikult hinnata.

