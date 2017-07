Ministeerium: rongiliikluse arendamine on kindlasti väga oluline

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna nõuniku Mihkel Loide sõnul tahab ministeerium Eesti transporti arendada, kuid seda saab teha vaid eelarve piires.

Tänases Eesti Päevalehes ilmus lugu sellest, kuidas Tartu linn on aastaid oodanud kolme lisarongi soetamist Tallinna-Tartu liinile, kuid ministeeriumile pole see prioriteet.

Mihkel Loide täpsustas, et rongiliikluse arendus on kindlasti prioriteet, kuid niivõrd kalli investeeringu puhul tuleb oodata sobivat võimalust.

"Rongiliikluse arendamine on ministeeriumi jaoks kindlasti väga oluline, 20 uut rongi osteti alles 2014. aastal. See, et välja vahetati kogu riigi vananenud rongipark, oli täiesti erakordne sündmus. Kokku läksid rongid maksma pea 200 miljonit eurot ning diiselrongide kapitalirenti makstakse aastani 2034. Iga-aastane makse on 10,05 miljonit eurot, mis tuleb samuti riigieelarvest Elronile kompenseerida," ütles Loide.

"Lisaks sellele suuname alates 2018. aastast igal aastal 9 miljonit eurot enam Elronile raudtee kasutustasude maksmise hõlbustamiseks."

Loide sõnul tahab ministeerium võimaluse avanedes kindlasti Eesti transporti parandada, kuid paraku on nii laevadel kui rongidel oma hind ja riik peab toimetama oma eelarve raames. "Kui vähegi uus võimalus avaneb, siis kindlasti on ka rongid uuesti teemana laual," ütles ta.