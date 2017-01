Ministeerium: uus tehas kergitaks puidu hinda, vajadusel saab toorainet importida

Viljar Lubi Foto: Rauno Volmar

Kindlasti on olemas võimalik mõju puiduhinnale, aga kuna kasutatav puit on maailmaturu kaup, siis ei saa potentsiaalne hinnatõus suur olla, sest vajadusel on võimalik toore importida, ütles puidutööstuse suurinvesteeringu plaanile kommentaariks majandusministeeriumi asekantsler Viljar Lubi.