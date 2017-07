Ministeerium: Venemaa majandus kasvas juunis ligi 3%

Venemaa majandus kasvas riigi majandusministeeriumi kinnitusel juunis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 2,9%.

Mais oli kasv mulluse sama ajaga võrreldes 3,5%, vahendab lenta.ru. Teise kvartalis kokkuvõttes hinnatakse sisemajanduse kogutoodangu (SKT) kasvuks eelmise aasta sama ajaga võrreldes 2,7%.

Majandusministeeriumi kinnitusel on töötuse määr viimase aja rekordiliselt madalal tasemel.

Sel nädalal kinnitas majandusminister Maksim Oreškin, et praegune hinnatõus liigub selles suunas, et selleks aastaks seatud 3,8% prognoos peks täituma.

IMF kinnitas juulis, et Venemaa majanduse arengu vastavad aprillikuisele prognoosile. Need nägid ette, et selle aasta majanduskasv on 1,4% ning majandus taastub täielikult.