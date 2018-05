Minister Iva väide hooldusteenuste rahastamisest ujutas Rapla valla telefonikõnedega üle

Kaia Iva Foto: Jaanus Lensment

Rapla vallavalitsus ei mõista Kaia Iva väljaütlemist, et KOVidele on antud hooldusteenuste eest tasumiseks 30 miljonit eurot. Vald palub ministril selgitada, kui palju on konkreetselt neile eraldatud nn "täiesti vaba raha". Nimelt pärivad vallakodanikult neilt selle kohta aktiivselt aru.