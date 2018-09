Minister Mäggi kolib nädalaks Kagu-Eestisse

„Kagu-Eestis töötamise nädal, peastaabiga Valgas, sündis mõttest tunnustada kohalikke omavalitsusi ja nende panust haldusreformi. 1. oktoober on sümboolne päev,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Miks just Kagu-Eesti? Aga seetõttu, et me ei saa mööda vaadata suurtest regionaalsetest eripäradest, mis Eestis on. Oleme Ida-Virumaa programmi kõrval käivitamas ka Kagu-Eesti programmi, milleks kogume ideid kohalikelt ettevõtjatelt ja omavalitsusjuhtidelt. Kõlab usukumatuna, kuid Lõuna-Eesti populaarseim tööandja on Tallink. Olukorras, kus seal ei randu ükski laev. Paljud inimesed käivad Soomes tööl, mis on pereelule suur koormus ja väga väsitav. Riik peab appi minema, soodustama kohapealsete töökohtade tekkimist."

Kevadel lepiti riigi eelarvestrateegia aruteludel kokku Kagu-Eesti programmi käivitamine. Selle eelarve on järgneva nelja aasta peale kokku 3,2 miljonit eurot. Programmi eesmärgid on piirkondliku ettevõtlusaktiivsuse tõstmine, tööhõive suurendamine ning vajalike teenuste kättesaadavuse ja kohalike inimeste heaolu parandamine.

Riigihalduse minister kohtub Kagu-Eesti töönädalal kohalike elanikega, peab ametnike ja omavalitsusjuhtidega töökoosolekuid, külastab erinevaid ettevõtteid ning esineb ettevõtlusseminaridel. Lisaks toimuvad nädala jooksul rahandusministeeriumi regionaal- ja halduspoliitika ametnike töökohtumised sealsete omavalitsuste töötajatega.