Minister Mäggi lükkas tselluloositehase vastaste väited tagasi. "Arvamust oli võimalik avaldada kõigil huvigruppidel"

Juhin tähelepanu, et VV korraldusega nr 1413 puidurafineerimistehase planeerimismenetlus alles algab. Algav planeerimismenetlus on avalik, igaühel on planeerimisseaduse alusel võimalus selles protsessis osaleda ja arvamust avaldada ning saada planeeringu kohta infot.

Selgitan veel, et riigi eriplaneering ja sellega paralleelselt läbi viidav mõjude hindamine koosneb kahest osast. Esmalt valitakse alternatiivide võrdluse teel kavandatavale objektile parim võimalik asukoht ning seejärel koostatakse väljavalitud asukohta detailne lahendus, mis on oma olemuselt sarnane detailplaneeringule. Meeles tuleb pidada, et planeeringu algatamine tähendab otsust sobivaimat asukohta otsima asuda. Juhul kui näiteks asukohavaliku läbiviimisel selgub, et tehase rajamiseks sobivat asukohta ei ole, pole tegevuse elluviimine tulevikus võimalik ja planeeringu koostamine lõpetatakse.

2. Memo punkti 1 alapunktides a kuni c väljendate muret planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse 411 SE menetlemisega seotud asjaolude pärast. Kirjutate mh, et „Vastav seadusemuudatus võeti vastu kahe nädalaga, jättes tähelepanuta riigikontrolli ja justiitsministeeriumi planeerimisõiguse töörühma seisukoha.“

Enne riigi eriplaneeringu algatamist täiendati planeerimisseadust ehitamise aluseks olevate planeeringute rahastamise põhimõtetega. Kuigi riigi eriplaneeringu, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja detailplaneeringute puhul rahastamise üleandmise sätet varem planeerimisseaduses ei sisaldunud, on tegemist tavapärase praktikaga, mis mh kohalike omavalitsuste planeerimispraktikas on aset leidnud kogu planeerimisseaduse kehtimise vältel. Seetõttu ei ole tegemist finantseerimispõhimõtete muutmisega, vaid praktikas aset leidva tava reguleerimisega planeerimisseaduses. See tagab rahastamise läbipaistvuse nii riigi taseme kui ka kohaliku taseme planeeringute koostamisel. Planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse 411 SE eelnõu seletuskirja terviktekst on leitav Riigikogu veebilehel.

Eksitav on aga väide, et planeerimisseaduse muutmisel jäeti tähelepanuta eelnõu kohta esitatud arvamused (sh Riigikontrolli ja Justiitsministeeriumi arvamused). Kõik eelnõu kohta esitatud arvamused ja nendele antud selgitused on nähtavad Riigikogu veebilehel.