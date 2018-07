Minister Mäggi: nutikad inimesed ja e-tehnoloogia on Eesti kaubamärk Tbilisi tippkohtumisel

Riigihalduse minister Janek Mäggi osaleb täna Avatud valitsemise partnerluse tippkohtumisel Gruusias Tbilisis.

Kohtumise eesmärk on vahetada kogemusi digitaalse valitsemise ja selle edulugude kohta ning otsida koostöökohti riikide vahel, arendamaks kodanike kaasamist avatud valitsemises.

Ülemaailmse tippkohtumise peateemad on kodanike kaasamine, võitlus korruptsiooniga ja avalikud teenused.

„Eesti elanikkond ei ole kuigi suur, siin pole palju maavarasid ning ülemäära raha, kuid meil on nutikad inimesed. E-mõtlemise ja -tehnoloogia koosmõjus on sündinud mitmed edulood. Näiteks paberivaba valitsus, X-tee ja e-residentsus,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi.

„Hea meel on tippkohtumisel tutvustada Eesti kiiret digitaalset arengut ja läbi viidud reforme ning panna kõrva taha teiste riikide kogemusi. Riikidevaheline koostöö avatud ja digitaalses valitsemises on oluline ja vajab pidevat edasiarendust, sest hoiab kokku inimeste väärtuslikku aega, on efektiivne ning säästev.“

Tippkohtumisel võtab minister osa kahest paneelist. Esimeses on tähelepanu all avatud ja digitaalne valitsemine.

Arutelude keskmes on, kuidas tehnoloogia abil jõuda lähemale kodanikele ning kaasata neid otsuste tegemisel. Teises paneelis on kõne all avalike teenuste ümberkujundamine ning maapiirkondade uued teenusemudelid.