Minister: maksutõusud teevad Rootsi taas suurepäraseks

Rootsi rahandusminister Magdalena Andersson ütles, et maksutõusud ja rohkem hoolekanderiiki muudavad Rootsi taas suurepäraseks.

Kõrgemad maksud ja järeleandmatu võitlus ebavõrdsusega muudavad taas Rootsi suureks. Selline on Rootsi rahandusministri arvamus. Ta pakub teistsugust mudelit USAs viljelevatele maksukärbetele ja dereguleerimisele, mis tõi kaasa kolme protsenti ületava majanduskasvu ja rekordilise tööhõive.

Seevastu Rootsi on võtnud vastu rohkem põgenike suhtena rahvaarvu kui ükski teine Euroopa riik.

„Inimesed vaidlevad, et kas selline kõrgete maksude ja suure hooldekande süsteem sobiks ka üleilmsesse majandusse,“ lausus ta täna Bloombergile antud intervjuus. „Seni oleme näinud kiiret majanduskasvu, kõrget tööhõivet ja tugevat riigirahandust üha globaliseerunud maailmas.“

Et Rootsis seisvad septembris ees valimised, lubab Andersson veel suurema hoolekanderiiki ja karmimat suhtumist kuritegevusse.

„Trumpi kavas olevad väliskaubandustariifid ja maksukärped tekitavad muret,“ ütles Andresson. „Maailm tervikuna teenib rahvusvahelisest kaubandusest ja suuremast globaliseerumisest.“

Anderssoni valitsus on juba pahandanud Rootsi äriringkondi kõrgemate maksude ettepanekutega. Vähemusvalitusel on vähe võimalusi, et need parlamendist läbi läheks.

Rootsi on nautinud kiiresti kahanevat riigivõla taset, kuna kõrgemad maksud on toonud suurema eelarveülejäägi. Andersson kaalub praegu, et kas alandada eelarveülejäägi eesmärki 0,3 protsendini majanduse kogutoodangust kui võlatase langeb alla eesmärgitaseme. Samuti on võimalik riigi rikkusefondi loomine.