Minister Simson ettevõtjate kriitikast: valitsus on astunud suuri ja positiivseid samme

Täna avaldas tööandjate keskliit majandusspidomeetri, mis mõõdab ettevõtjate kaasabil Eesti majanduse kiirust. Üks oluline mõjutaja on hinnang valitsuse tegevusele. See on viimases spidomeetri uuringus ajaloo kõige kehvem. Negatiivselt suhtub valitsuse sammudesse lausa ligi 65% ettevõtjatest. Ärileht avaldab täismahus majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni kommentaari spidomeetri tulemustele.

„Valitsuse tehtud maksumuudatusi on kaht liiki: majanduse elavdamise meetmed ja ühiskonnale kahjuliku käitumise ära hoidmiseks. Kui ettevõtjatele teevad meelehärmi alkoholiaktsiisid, siis need on mõeldud tarbimise vähendamiseks, mitte majanduse elavdamiseks. Majandust elavdab tulumaksuvaba miinimumi tõstmine, mis jätab tarbijale rohkem raha kätte ning näiteks Kaupmeeste liidu aastakoosolekul kuulsin selle kohta väga positiivset tagasisidet. Samuti elavdab majandust investeeringute programm, näiteks Tallinn-Tartu maantee edasiarendus."

Maksuotsuste osas on olnud valitsusel ka väga selgeid ettevõtjaid toetavaid samme. Näiteks eelmise valitsuse plaani tagasipööramine turismi käibemaksuerisuse taastamise või järgmise aasta diisli aktsiisitõusu ärajätmise näol. Ka aastaid oodatud töötajate terviseedenduse kulude vabastamine erisoodustusmaksu alt toetab oma töötajatest hoolivaid ettevõtjaid. Tegemist on suurte sammudega, millest võidavad nii tavakodanikud kui ka ettevõtjad."

Sisserändekvoodi puhul on valitsus ootel, et siseminister tooks antud teema otsustamisele. Tänane seis, kus kvoot on täis saanud, kinnitab vajadust määra suurendada. Kvoodist üldse loobumist ma hetkeseisuga õigeks ei pea. Meie eesmärk peab olema rahvusvaheliste ettevõtete Eestisse meelitamine ning neil peab olema võimalus leida endale kompetentset tööjõudu nii Eestist kohapealt kui ka vajadusel väljaspool Eestit. Teatud sektorite vajadused on kahjuks seesugused, et ainult Eesti tööjõuga neid ära ei rahulda. Eelnevatel aastatel on see olnudki üheks lahenduseks, et mõnes valdkonnas töötavaid inimesi otsustati kvoodiväliselt käsitleda, antud lähenemine on üheks võimalikuks lahenduskäiguks ka sel aastal."

