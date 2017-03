Minister Simson kaalub kaubalaevastiku Eesti lipu alla tagasitoomiseks maksuerisusi

Kadri Simson Foto: Andres Putting

Majandusminister Kadri Simson sõnas meremessil esinedes, et Eesti on ajalooliselt tugev mereriik, kuid kahjuks on viimaste aastate arengud seda staatust oluliselt kahandanud. Olukorra parandamiseks on uus valitsus algatanud projekti „Laevad Eesti lipu alla“, mille lõppeesmärk on Eesti lipu all sõitva kaubalaevastiku taastamine.