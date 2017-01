Majandus- ja taristuminister Kadri Simson kinnitas laupäeval intervjuus Meie Maale, et suvel peaksid olema kõik parvlaevad töös, kaasa arvatud Piret ja Tiiu, mida alles oodatakse. Täpset kuupäeva, millal alustavad tööd uued laevad, minister öelda ei osanud, kuid seniks on ühendused laevadega kaetud ka sel juhul, kui märtsis graafik muutub.

Minister Simson avaldas samuti arvamust, et tasuta praamisõit saarlastele on mõeldav idee, mida ei saa välistada pikemas perspektiivis, kuid lisas, et küsimus on hinnas ning selles, kui palju see riigile maksma läheks ja mille arvelt see raha tuleks.

Küsimusele, mida arvab minister viivitusest parvlaevade valmimisel vastas Simson, et viivitus on küll ilmne, kuid halvem oleks olnud hakata rabelema. "Selles suhtes, et laevad on mõeldud teenima meid 20-30 aastat, siis ma pean õigeks seda, et lõpuks ei läinud rapsimiseks. Laevatehastes vaadati üle, et nad vastaksid tingimustele ja et neid ei võetud poolikuna vastu," ütles minister.

Simson ei soovinud anda hinnangut suve lõpus toimunud Regula ostule. "Ma ei oska anda hinnangut, kas Regula oli seda hinda väärt. Kindlasti oli see hädaost riigi poolt,"ütles Kadri Simson ja lisas, et vaatamata uute laevadega seoses tekkinud viivitusele, on kõik sõidud tehtud saadud ja selles suhtes ei saanud ükski hind olla liiga kallis.