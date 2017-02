Minister Simson: suhtlus Venemaaga peab paranema

Kadri Simson taaselustab transiidikomisjoni, kuid selle mõju sektori käekäigule jääb häguseks.

Logistikasektoris on loomisel kaua oodatud nn transiidikomisjon. Mis funktsiooni näeb sellel majandusministeerium?

Tegelikult on majandusministeeriumis transiidikomisjon ammu olemas, kuid seda ei ole lihtsalt juba 2010. aastast alates kokku kutsutud. Kohtusin hiljuti Eesti logistikaettevõtjatega ja andsin neile lubaduse, et taaselustame komisjoni uuendatud koosseisus. Pean vajalikuks, et valdkonna kandvamad jõud annaksid nõu, mida sektoris edasi teha.