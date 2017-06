Minister tahab Venemaa ilmaennustajaid ebaõige prognoosi eest trahvida

Moscow hit by storm

Venemaa eriolukordade minister Vladimir Putškov tegi ettepaneku meteroloogiakeskuse sünoptikuid ebaõige ning liig hilise ilmaprognoosi eest trahvida.

„On aeg Rosgidometri allüksuste ebaõigete prognooside majandusliku vastutuse algoritm välja töötada,“ vahendab Vedomosti ministri sõn.

Putškov ei teinud konkreetseid ettepanekuid, kuid selgitas, et selles vallas tuleb just ametiisikute vastutuse majanduslikku mehhanismi kasutada.

Eriolukordade ministeerium teatas pärast 29.mal Moskvas 16 inimese surma ning vähemalt 100 miljoni rublani ulatud kahjud põhjustanud äikesetormi, et sünoptikute prognoos, mis nägi ette tuult 17-22 m/s, ei andnud põhjust erakorralisteks meetmeteks.

Keskuse direktor Roman Vilfand kinnitas aga, et 29. mai prognoos oli täpne ja õigeaegne. Tema sõnul on prognoosis märgitud tuule kiirus 17-22 meetrit sekundis Moskva kohta väga tugev tuul, mida esineb harva ning 22 m/s on puude jaoks juba kriitiline.