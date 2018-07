Minister Tõniste suurfirma aasta. Käive ja kasum said väikese löögi. Dividendid jäid üle pika aja välja maksmata

Rahandusminister Toomas Tõniste osalusega hulgimüügifirma LTT AS 2017. aasta tõi kaasa varasemast kehvema müügitulu ja puhaskasumi. Kui võtta arvesse ka tütarfirmade tulemused, siis oli LTT AS-i müügitulu 12,77 miljonit eurot ja kasum veidi üle 382 000 euro.

Aasta varem oli kogu grupi kasum 833 579 eurot ning müügitulu 13,54 miljonit eurot.

Laene on firma võtnud 1,27 miljoni euro eest.

Enamus müügist - 11,82 miljonit eurot - läks Eestisse, muudest turgudest müüdi ka Lätti, Saksamaale, Rootsi, Soome ja Suurbritanniasse. Päris kena käive, 558 000 eurot, tuli ka Norrast.

Kui võtta kogu grupp, siis pakub see tööd 122 inimesele ning palgakulu oli kokku 1,5 miljonit eurot. Sotsiaalmakse maksis ministri firma 460 500 euro eest.

Jaotamata kasumit on ettevõtte varasalves 3,75 miljoni euro eest. Kui 2014. aastal jagati dividende 455 000 eest ning kahel järgneval aastal 630 000 euro eest, siis 2017. aastal ei makstud välja sentigi.

AS LTT omab jätkuvalt 100% AS Galvi-Linda aktsiatest. Seetõttu on AS LTT 2017. aasta aruanne konsolideeritud Aktsiaseltsiga "Galvi-Linda". Aktsiaselts "Galvi-Linda" asub Viljandis ning tegeleb spetsialiseeritud tekstiilitoodete valmistamisega.

AS LTT omab 20,2% OÜ Tootjavastutusorganisatsioon osadest. OÜ Tootjavastutusorganisatsioon tegeleb pakendite käitlemisega.

AS LTT omab 35% OÜ Siris osadest. OÜ Siris tegeleb reklaami ja välimeedia müügiga.