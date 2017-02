Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister tahab paremaid tulemusi, nõudes samal ajal Eestis paremaid teenuseid, mis olemuselt on kahjumlikud.

Läinud nädala uudis riigifirma Omniva (endine Eesti Post) juhatuse esimehe valiku kohta tuli nii ettevõtte töötajatele kui ka teistele täiesti ootamatult. Nimelt otsustas riigifirma nõukogu juhi kohal Aavo Kärmase (kes jõudis konkursil samuti lõppvooru) välja vahetada Joona Saluveeri vastu. Väidetavalt oli see aga hoopis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo nõudmine: valige Kärmase asemele teine juht või vahetan kogu nõukogu välja.

Palo eitas Ärilehele enda sekkumist, öeldes ainult, et kohtus enne otsuse tegemist mõlema kandidaadiga, kuid nõukogu on oma otsustes vaba. Ta lisas, et tunnustab ja toetab tehtud otsust. Ärilehele teadaolevalt aga püüti Palot ka majandusministeeriumis Kärmase väljavahetamise suunise andmises ümber veenda ja nõukogu oli tegelikult juhina toetanud just Kärmast. Seda kinnitab fakt, et mullu novembris otsustas nõukogu teha Kärmasele ettepaneku juhina jätkata, kuid õige pea pärast seda ministriks saanud Palo soovitas nõukogul juhatuse esimehe kohale siiski konkurss korraldada.