Erakondade järelvalvaja ja minister Urve Palo nõunik Ardo Ojasalu on otsustanud Facio järjekordse uppuva laeva hüljata ning andnud avalduse Riito Ehituse nõukogu esimehe kohalt tagasi astumiseks.

Endise Facio omaniku Toomas Trompi ettevõtte Riito Ehitus AS suhtes algatati 6. septembril saneerimismenetlus, sest firma võlgneb ligikaudu 200 allhankijatele 2,5 miljonit eurot. Firma nõukogu esimees on praegu veel erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees, finantsnõustaja ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo nõunik Ardo Ojasalu.

"On loomulikult kahju, et ettevõte on majandusraskustes ning ma loodan, et saneerimisprotsessi käigus tasutakse alltöövõtjatele ja kreeditoridele võlad. Olen esitanud avalduse nõukogu liikme kohalt tagasi astumiseks, aga üldkoosolek ei ole seda veel rahuldanud," ütles Ojasalu.

"Riito Ehituse nõukogu liikmena oli mul roll teostada järelevalvet juhatuse töö üle, kuid nõukogu ei sekku igapäevasesse majandustegevusse, mistõttu puudub mul ülevaade hankelepingutest ja tellimustest alltöövõtjatelt. Need lepib kokku juhatus ning vastutab ka nende täitmise eest, mina ei ole viibinud ühegi hankelepingu sõlmimise juures ja saa vastutada nende tingimuste sisu ega täitmise eest."

Küsimusele kuidas saavad samad inimesed firma keha muutes jätkata sama strateegiat kasutades väljapääsuks saneerimist või pankroti ning jäädes ise karistamata, vastas Ojasalu, et mõistab, kuidas Riito Ehituse saneerimine põhjustab kreeditoride pahameelt. "Kuid saneerimine on protsess, kus püütakse läbi ettevõtluse jätkamise kreeditoridele kokkulepitud ulatuses võlad ära maksta, seetõttu on ebaõige eeldada, Riito Ehituse juhatuse liikmeid peab karistama. Isegi kui oleks tegemist pankrotiga, peaks olema veendumus, et juhatus on tegutsenud hooletult või pahatahtlikult. Kui kreeditorid aga näevad, et siin on toimunud midagi tõsisemat, tuleb selleks pöörduda kohtu või politsei poole."

"Riigihangete õiguslik regulatsioon ei ole täiuslik. Liiga suur rõhk on hinnal ning puudub võimalus elimineerida neid pakkujaid, kelle osas on üleval varasemast lahendamata probleemid. Riigihangetega tegelevad hankijad (Riigi Kinnisvar AS ja kohalikud omavalitsused) ning kuidas võidab üks või teine pakkuja on pädevad vastama hankijad ise," ütles Ojasalu.