Mis eestlastel plaanis? Seni tundmatud tegelased soovivad panka luua ja on ühisrahastusega kogunud juba miljoneid eurosid

Ühisrahastuse kaudu blockchaini ehk plokiahela tehnoloogial toimivat panka planeeriv Polybius Foundation OÜ on kaasanud nädalaga investoritelt üle 13 miljoni dollari ehk 12 miljonit eurot idee elluviimiseks. Kuigi finantsinspektsioon on andnud investoritele hoiatuse ettevõtte tegevuse suhtes, on tegijatel suured plaanid ja siht kokku saada tervelt 50 miljonit, kirjutab portaal geenius.ee

Inspektsioon hoiatab Eestis tundmatu äriühingu eest Teisipäeval andis finantsinspektsioon üsnagi mittemidagiütleva hoiatuse äriühingu Polybius Foundation OÜ kohta. Vähemalt Eesti avalikkuses pole ettevõttest ja selle suurejoonelistest plaanidest varem kirjutatud, kuigi investoreid on sellel üle maailma tõesti palju - neljapäeva õhtuse seisuga tervelt 12 598. "Äriühing Polybius Foundation OÜ ei oma Eestis krediidiasutuse, makseasutuse, e-raha asutuse ega investeerimisühingu tegevusluba. Samuti pole ettevõte registreerinud mistahes avaliku pakkumise prospekti veebilehe www.polybius.io kaudu pakutavate tokenite osas," teatas finantsinspektsioon. Kuigi finantsinspektsioon heidab ette, et firma pole oma prospekti Eesti järelvalveasutuse juures registreerinud, on see tegelikult olemas küll ja tutvustab firma plaane. Nimelt on Polybiuse tegijate eesmärgiks ei midagi vähemat ega rohkemat kui luua blockchainil põhinev "reguleeritud pank digitaalsele põlvkonnale". Firma juht: taotleme kõik load, enne kui panga avame Loe veel Ettevõte näitas Geeniusele oma vastust finantsinspektsioonile. "Polybius Foundation OÜ on ettevõte, mis organiseeris ühisrahastuse ehk cowdfunding kampaania kasutades blockchain tehnoloogiat, et saada ühisrahastust tulevase finantsasutuse loomiseks," teatas selles Polybius Foundation OÜ tegevjuht Ivan Turõgin. Tema sõnul taotleb ettevõte enne pangana tegutsema asumist kõik vajalikud load ning seaduse järgi ei pea ühisrahastuskampaaniaid registreerima finantsinspektsioonis. Loe lugu edasi geenius.ee portaalist.