Mis firma on Lion Air, mille uhiuus Boeing koos 200 inimesega merre kadus?

Channel New Asia kirjutab, et Boeing lükkas eelmisel aastal 737 MAXi tutvustuse edasi vaid mõned päevad enne esimese lennuki plaanitud kättetoimetamist mootoriprobleemi tõttu.

Indoneesia suurim odavlennufirma Lion Air on viimasel seitsmel aastal jõudsalt laienenud ning sellel aastal andis lennufirma teada veel 50 Boeing 737 MAX 10 lennuki tellimisest kokku 6,24 miljardi dollari eest.

Channel New Asia kirjutab, et lennufirmal on varem olnud mitmeid probleeme, nende seas ka 2004. aasta lennuõnnetus, kus maandumisel piloodi vea tõttu toimunud õnnetuses hukkusid kapten, pardateenindaja ning 23 reisijat.

BBC toob välja, et 2013. aastal jäi Bali saarel maandumisrada 101 reisijaga lennukile lühikeseks ning lennuk lõpetas meres. 22 reisijat viidi haiglasse, kuid kõik jäid ellu.

Samal aastal põrutas teine Lion Airi lennuk Sulawesi saarel maandumisrajalt välja, kui oli lehmaga kokku põrganud.

2016. aastal põrkasid Jakarta lennuväljal kokku kaks lennukit, Lion Air Groupi tütarfirma Batik Airi lennuk pühkis teiselt lennukilt tiivaga saba minema. Inimesed selles õnnetuses ei kannatanud.