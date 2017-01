Nendega, kes ei vii või saada tööraamatut sotsiaalkindlustusametisse, ei juhtu midagi halba, ütles ameti hüvitiste osakonna juht Kati Kümnik Ärilehele.

Täna teatas sotsiaalkindlustusamet, et inimesed võiksid tuua või saata vanad tööraamatud sotsiaalkindlustusametisse.

„Parem on andmed enne pensionile jäämist kokku korjata,” ütles Kümnik, kuna siis on tõenäolisem, et need on alles. „Meilt on küsitud süsteemi elektrooniliseks mineku järel ka seda, et kas vanad tööraamatud võib ära visata. Seda ei tohi teha.”

Juhul kui tööraamat on kadunud või näiteks põlenud, saab ka tõendada töötamist töölepingutega või muude arhiiviteatistega.

Kui ka neid ei ole, siis saab käia tunnistajatega sotsiaalkindlustusametis, kus toimub kuulamine. Seda ei ole mõistlik jätta pensionile minekuni, sest kes teab, palju siis on dokumente ja tunnistajaid järel, rääkis ta.