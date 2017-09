Mis juhtus Eesti krüptopanga Polybius 28 miljoni euroga? Investorid süüdistavad plokiahela-panka rahaga kadumises

Tänavu suvel sai krüptoraha kogukonnas kõlapinda eestlaste loodav uus plokiahelal põhinev pank Polybius. Üürikese ajaga suudeti investoritelt kaasata 28 miljoni euro suurune investeering. Mõned nädalad tagasi hakkasid inimesed teatama, et nad ei pääse kontodele enam ligi ning neile määratud tokenid on varastatud, kirjutab geenius.ee.

Üheks varast ilma jäänud investoriks on piiterlane Yaroslav Perepelkin, kes süstis ettevõttesse 500 eurot ja on nüüd selle raha eest saadud tokenitest ilma.

Kuigi Polybiuse väitel olevat mõned kontod õngitsemise ohvriks langenud, kinnitas meile kommentaari andnud investor, et tema ei ole nii loll, et hakkaks võõrastele veebilehtedel oma paroole sisestama. Perepelkini sõnul on välistatud, et keegi võõras pääses tema kontole.

Venelane on investeeritud raha kaotamise üle lausa nii nördinud, et plaanib järgmisel nädalal Eestisse tulla, et Polybiuse kohta politseisse avaldus teha.

Analoogse kirjeldusega pettunud investoreid leiab ettevõtte Facebooki lehelt veel teisigi. Üldjuhul on juhtumitel kirjeldus sama: Polybius väidab, et kontodele sai keegi kolmas ligipääsu ning varastas sealt tokenid ära. Ühe investori kohaselt ei saa see väide õige olla, kuna tema kontole ei olnud nädal enne ja pärast tokenite väidetavat vargust keegi sisseloginud.

Polybiuse kommunikatsioonijuht Edgar Bers ütles Geeniusele, et ettevõte ei ole langenud küberrünnaku alla, kuid ICO esimesel päeval olid nad DDoS tüüpi ehk teenustõkestus-rünnaku all.

“Meil oli andmepüügi juhtum, kus investoritega võtsid ühendust võõrad inimesed, kes palusid neil külastada Polybiusi veebilehega sarnaseid lehti ning seal oma kontole sisselogida. Pea 27 000 kontost langes õngitsemise ohvriks 50. Me korraldasime põhjaliku uurimise, kuid meie kõige paremate kavatsuste juures ei suutnud me pettuse korraldanud inimest tuvastada,” sõnas Bers.

