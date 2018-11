MIS JUHTUS? | Kanada kanepifirmade müügitulu lootused põrusid valusalt

Loetud nädalad pärast kanepi legaliseerimist Kanadas on sealsed suuremad kanepifirmad müünud oluliselt vähem kui 1% kvartaliks ennustatud müügitulust, vahendab MarketWatch.

Eelmisel nädalal avalikustatud viimase kvartali müügitulemuste aruannetest paistis silma, et ettevõtted pole hakanud teenima ei palju ennustatud kasumist, rääkimata müügitulust endast.

Samas prognoosis Kanada statistikaamet, et kvartali lõpuks küündib Kanada kanepifirmade müügitulu miljardi Kanada dollarini ehk 660 miljoni euroni. Praegu aga jäävad ettevõtted suurelt ennustustest maha.

„Ootus oli, et enne kvartalitulemuste avalikustamist toimusid suured kaubamahtude liikumised septembris 17. oktoobrini,” kirjeldas PI Financial anaüütik Jason Zandberg.

Tema sõnul valmistavad tulemused aga pettumust, paljud ettevõtted pole eraisikutele müüdava kanepi müügitulu oma aruannetes isegi välja toonud. „See ei ole väga suur number, mistõttu nad ei taha seda rõhutada,” põhjendas ta.

Eriti valusa löögi annab see aga kanepitootjaile endile, kelle aktsiaväärtused on alates suvest, kui Kanada valitsus andis kanepi legaliseerimise otsusest teada, tohutult kasvanud ja kes peavad nüüd madalate müügitulemuste ja õhkutäis ettevõtte väärtuse kohta selgitusi jagama.

Kuigi viimastel nädalatel on ilmnenud selgeid tarneraskusid üle kogu Kanada ja esimeste müügitulemuste aeglus pani ettevõtete juhte näitama näpuga valitsuse ja olemasolevate jaemüügi kanalite peale, on selge, et paljudel ettevõtetel endil on raskusi tegevuse laiendamisega.