Mis lugu räägib Tallinna Sadam börsile minekul?

Valitsusel on plaan viia kolm riigiettevõtet börsile. Vähemusosaluste börsile viimise idee on mõistlik. Motiiv on nõrgem. Põhjuseks ei tooda ettevõtete rahakaasamise vajadust, vaid riik püüab teha osa osalusi rahaks, et lappida suurest kulutamikihust tekkivaid eelarveauke.

Börsile mineval ettevõttel peaks olema rääkida oma lugu. Vaatame Tallinna Sadamat. Et tegemist on senise riigiettevõttega, on investoritele looks vähevõitu. Mis on ettevõtte perspektiiv?

Senine lugu on kehvapoolne. Terve rida Tallinna Sadama endisi juhte on kriminaaluurimise all. Tallinna Sadama ja tema omaniku poolne hiljutine avalikuse teavitamine uute parvlaevade hilinemisest tingitud parvlaevaühenduses tekkivatest probleemidest jäeti viimasele minutile ja oli eelnevalt eksitav. Börsiettevõttena sedasi ei saa.

Kui reisijateveoga on sadamas hästi, siis kaubavedudega on lugu vilets. Reisijate arv on aastaid kenasti kasvanud. Kaubavedu on mitmendat aastat languses. 2006. aasta tipptasemest on kaubavedu poole väiksem. Kui Tallinna Sadama tulevik on reisijatevedu, siis miks mitte Muuga sadam ettevõttest eraldada ja eraldi müüa?

Ettevõte on poliitilistest tõmbetuultest väga mõjutatav. Ärimudel on arusaamatu. Miks taristuoperaator on parvlaevade omanik ja praamiliinide operaator? Sama analoogia alusel võiks Tallinna Lennujaam olla samaaegselt ka lennukompanii. Mingil põhjusel ei ole. Miks see on laevanduses sobiv ärimudel?