Mis on kaks Bill Gatesi luksuslikku ostu, mida miljardär ise peab pillamiseks?

Microsofti asutaja ja maailma üks rikkamaid inimesi, Bill Gates, kasutab praegu oma raha peamiselt heategevuseks. Kuid omal ajal noorima miljardäri tiitli saanud mehel on südamel kaks ostu, mida ta ise peab ekstravagantseteks, kirjutab Celebrity Networth.

31-aastasest Bill Gatesist sai aastal 1978 maailma noorim miljardär. Paljud oleksid selles eas sooritanud mitmeid uhkei oste, kuid Gates tunnistas hiljutises intervjuus Ellen DeGeneresile, et on ostnud vaid kaks asja, mida ta ise peab pillamiseks.

Mõlemad ostud on seotud reisimisega. Esimeseks oli luksusauto Porsche ning hiljem ostis ta reisimiseks eralennuki. Viimast peab ta oma suurimaks pillamiseks aastate jooksul. Meedia on kirjutanud, et tegemist on Bombardier BD-700 Global Expressiga, kuhu mahub 19 inimest ja mille eest tuleb välja käia ligikaudu 40 miljonit dollarit.

Muidugi pikaaegsel miljardäril on oma arusaam sõnast "pillamine." Näiteks on tema 125 miljoni dollarises mõisas eraldi batuudituba, kus ta lapsed käivad hüppas.