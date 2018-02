Mis on kuulsuse hind? Tõsielustaari säuts kukutas firma väärtust 1,5 miljardi võrra

Kuulsuse hinna ja mõjuvõimu küsimus ei ole ainult teoreetiline. Ameerika tõsielusarja osaline Kylie Jenner pühkis eile oma ühe säutsuga Snapchati emafirma Snap väärtusest 1,5 miljardit dollarit, vahendab Reuters.

Jenner kirjutas eile Twitteris, et lõpetas sotsiaalvõrgustiku Snapchat kasutamise.

„Nii, kas veel keegi on lõpetanud Snapchati kasutamise? Või ainult mina? See on nii kurb,“ säutsus Jenner.

Selle tulemusena kukkus Snapi aktsia hind enam kui 7% ning ettevõtte turuväärtusest haihtus 1,5 miljardit dollarit.

Snap on juba varem investoreid hoiatanud, et staaride ning poliitikute heakskiit on nende jaoks kriitilise tähtsusega.

Kylie Jenner on üks populaarsemaid ja mõjukaimaid Snapchati ja teiste sotsiaalvõrgustike kasutajaid. Ajakiri Life & Style kirjutas mullu septembris, et Jenneri profiil on Snapchatis kõige vaadatum. Twitteris on modellil 24,5 miljonit jälgijat ning Instagramis 104 miljonit jälgijat.

Jenneri arvamusavaldus oli seotud sellega, et kasutajate rahulolematus Snapchati disainimuutusega üha kasvab.