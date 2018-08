Mis on majanduslik vägivald ja miks seda Eestis ei karistata?

See tähendab, et 14% Eesti naistest kogeb või on kogenud majanduslikku vägivalda. Euroopa Liidus tervikuna on säärast vägivalda kogenud 12% naistest. Eesti asetub selles vägivallatabelis üheksandale kohale. Nii on selgunud üleeuroopalisest naistevastase vägivalla uuringust, mille Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) 2014. aastal avaldas.

See on kõige ulatuslikum naistevastase vägivalla uuring, mille käigus intervjueeriti enam kui 42 000 naist: igast liikmesriigist osales uuringus vähemalt 1500 naist.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas naistevastasest majanduslikust vägivallast magistritöö kirjutanud Meril Kristi Haljand ütleb, et nimetatud uuringu tulemustesse tuleb suhtuda skeptiliselt: "Selles on majanduslikku vägivalda uuritud vaid kahe küsimuse abil, mis ei suuda adekvaatselt haarata selle vägivalla liigi tegelikku olemust."

Ta ütleb et FRA uuringu tulemused on paratamatult otseses sõltuvuses sellest, kui palju ja milliseid majandusliku vägivallaga seotud küsimusi vastajatelt küsitakse. "Seetõttu on tõenäoline, et majanduslik vägivald on tegelikkuses nii Euroopa Liidus kui ka Eestis levinud laialdasemalt, kui uuringu tulemused annavad alust arvata."

