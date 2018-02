Mis on Rimi edu saladus? Eestis varjutas tulemust Säästumarketite sulgemine

ICA grupi juhatuse esimehe Per Strömbergi sõnul on Rimi edu põhjuseks oma kaubamärgi toodete osakaalu suurenemine.

Rimi Baltic kasvatas kasumit, kuid koguseline müük kasvas vähe. Võrreldes 2016. aastaga kasvas mullu konkurents. Koguseline müük on ülimalt hinnatundlik. Neljandas kvartalis kasvas Rimi käive 1,4 protsenti, kuid turg kasvas samal ajal 6,6 protsenti. Hinnad kasvasid eelkõige värske toidukauba osas. Aasta lõikes pani müügikogusele põntsu Säästumarketite Rimideks konverteerimine ja osade poodide sulgemine. Eestis vähenes Rimi müük neljandas kvartalis aastaga 4,6 protsenti, 97,7 miljoni euroni. Vähemalt aasta aega avatud olnud poodide müük kasvas 2,4 protsenti. Lätis kasvas müük 3,7 protsenti 199,1 miljoni euroni ja Leedus 3,4 protsenti 84,8 miljoni euroni. Aasta jooksul sulges Rimi Eestis kaheksa poodi ja avas kaks uut poodi, mistõttu poodide arv vähenes aastaga detsembris 88-lt 82-ni. Lätis avati kaks uut poodi, mis kasvatas poodide arvu 121-ni. Leedus pandi kolm poodi kinni ja tehti kaks uut juurde, mis kasvas poodide arv 56-ni. Leedus on käimas IKI poeketi liitmine, mistõttu osa poode müüakse maha.