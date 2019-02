Mis on see Swedbanki kohal rippuv Damoklese mõõk?

Analüütikud ei leidnud eilsest pangajuhi konverentskõnest investoritele lisakindlust, pigem veel rohkem küsitavusi. Pangaaktsia on kahe päevaga kokku kaotanud enam kui viiendiku oma väärtusest. Asi, mis valmistab analüütikutele enim peavalu, on investeerimisfondi Hermitage Capital Managementi asutaja ja juhatuse esimees Bill Browder.

Kui Swedbanki juht Birgitte Bonnesen väitis kolmapäeval, et Browder ütles talle, et ta ei kavatse Swedbanki vastu kohtuasja algatada seoses rahapesukahtlusega, siis täna märkis ameeriklasest ettevõtja, et ta plaanib algatada Swedbanki vastu kriminaalasja. „Mul on kavas algatada kriminaalasi Swedbanki vastu,“ ütles Browder Reutersile. Küll aga ei täpsustanud ta, millal plaanib seda teha.

Analüütikute sõnul ongi Swedbanki jaoks üheks suuremaks riskiks see, et Venemaa üks kunagisi suuremaid välismaiseid rahajuhte Browder on võtnud ette Venemaal valitseva korruptsiooni vastase võitluse ja Swedbank võib selles võitluse ohvriks muutuda. Browder on näinud juba kõvasti vaeva, et erinevad riigid algataksid Danske Banki rahapesu uurimise.

„Me näeme Swedbanki aktsia jaoks väga hinnatundliku asjaoluna võimalikku Bill Browderi kriminaalasja Swedbanki vastu ning võimaliku USA poolset Swedbanki uurimist,“ kirjutasid investeerimispanga Jefferies analüütikud klientidele.