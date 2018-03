Mis on Ukrainale olulisem valuutaallikas kui välisinvesteeringud?

Ukraina miljonite töötajate kaotused tööjõunäljas Ida-Euroopale ei pruugigi olla nii halb, kirjutab Bloomberg.

Kuigi tööjõu lahkumine põhjustab Ukraians tööjõupuudust ja õõnestab majanduskasvu, leiab keskpank sellas ka midagi positiivset – nad saadavad koju rohkem raha kui varem arvatud.

Kui esialgselt prognoosis Ukraina keskpank, et välismaal töötavad ukrainlased saatsid mullu kodumaale 7,3 miljardit dollarit, siis uue info kohaselt tuli raha kaks miljardit dollarit rohkem.

„Eraisikute rahakanded on Ukrainale oluline valuutaallikas,“ teatas keskpank. Seetõttu kärpis keskpank varasema 3,7 protsendise jooksevkontopuudujäägi 1,9 protsendile majanduse kogutoodangust. „Seda on oluliselt rohkem kui otseseid välisinvesteeringuid.“

Analüütikud seevastu hoiatavad massiemigratsiooni varjukülgede eest. Venemaa Alfa Banki Ukraina üksuse analüüsijuht Olekseiy Blinov ütles, et see, et välismaal elavate ukrainlaste maksed moodustavad oodatust suurema osa, tähendab, et Ukraina muutub vaesemaks. Kiievi investeerimispank Dragon Capital hoiatas, et see hakkab lööma tulevast majanduskasvu.

„Tööjõumigratsioon kujutab endast ohtu Ukraina majandusele,“ ütles Dragon Capitali peaökonomist Olena Bilan. „Töötajate puudus sunnib kodumaiseid ettevõtteid üha kiiremini palka tõstma, mis lööb nende konkurentsivõimet.“

Nii nagu kasvavad Ukrainasse saadetavad rahasummad, kasvab ka Ida-Euroopa maade nagu Poola ja Slovakkia janu inimkapitali järele. Tšehhis, kus on täitmata 230 000 töökohta, tõstab Škoda Auto Tšehhi töötajate palka tänavu vähemalt 12 protsenti.