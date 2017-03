Mis on väärt USA dollar? Suurpank otsib tarkust 16. sajandi teadmistest

Et hinnata USA dollari väärtust on Šveitsi suurpank UBS pöördunud tagasi sajandite vanuse teooria juurde. UBSi arvates on dollar ülehinnatud.

Kui palju on valuuta väärt, selle küsimusega on kauplejad tegelenud juba ammu, kirjutab Handelsblatt.

Hispaanias jõuti 16. sajandil vääringukõikumiste tagajärjel vajaduseni hinnata hinnatasemeid. Jõuti järeldusele, et pikaajaliselt peaksid eri maades kaupade hinnatasemad olema samad ja selleni peaksid viima valuutakursimuutused.

Suurpankade analüütikud UBSis ja Goldman Sachsis on seda vana teooriat vaid edasi arendanud. Kvantitatiivse analüüsi abil on nad seda põhikontseptsiooni paremaks muutnud. Kogu teooria keskmises on õiglane väärtus. Lõpuks peaksid valuutakursid liikuma õiglase väärtuse suunas. Vähemalt teoorias.

Analüütikute leid on rahutuks tegev. Ligi kolme aasta jooksul aset leidnud USA dollari tõus on muutunud dollari liiga kalliks. „Meie mudel annab täpselt sellise signaali, et USA dollar on kõvasti ülehinnatud,” ütles UBSI varahalduse valuutaanalüüsi juht Thomas Flury. Tema arvates suhtuvad teised analüütikud dollarisse liiga positiivselt.

Dollar on 14-aasta tipptaseme lähedal. USA uus president Donald Trump on jõudnud arvamusele, et riigid nagu Saksamaa ja Jaapan on oma valuutad liiga odavaks muutnud, et sel teel saada väliskaubanduses eelist.

UBSi arvates on USA dollar umbes 15 protsenti ülehinnatud. UBSi arvates on dollari õiglane väärtus 1,24 dollarit euro eest.

Täna maksis euro 1,06870 dollarit.