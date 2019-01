Mis rahapesuskandaal? Danske Bank vallutab Rootsi eluasemelaenuturgu

Danske Banki Rootsi haru on võtnud kahe aasta jooksul ligi kaheksa protsendipunkti Rootsi uute hüpoteeklaenude turust. Sellega on pank ligi kahekordistanud oma turuosa Rootsis. Danske Banki Rootsi juht Berit Behring ütles, et nad jätkavad kasvu sama tempoga.

„Keskendume krediidikvaliteedile ja praegu saame me kasvada senise tempoga,“ ütles ta Bloombergile. „See võib muidugi kinnisvarahindade languse korral muutuda.“

Konkurents Rootsi 372 miljardi dollarilisel eluasemelaenude turul on viimastel aastatel tihenenud, kuna väiksemad osalised nagu SBAB, Danske Bank ja Lansforsakringar on võtnud turgu suurtelt rivaalidelt Nordea Bankilt ja SEB-lt. Lisaks on turule tulnud hüpoteeklaenufond Stabelo ja interneti-idufirma Enkla.

Mõned pakuvad uute klientide leidmiseks madalamaid hindu ja kiiremaid laenuotsuseid, mistõttu ka Rootsi suurpangad on pidanud hakkama liigutama. Nii Nordea kui SEB teatasid, et nad plaanivad võtta turgu tagasi. Mullu kärpis Nordea hindu ja SEB keskendub kliendipakkumisele.